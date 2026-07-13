Francia y España se juegan el boleto a la final

El sueño de España de volver a la final de la Copa del Mundo, 16 años después de su única conquista y liderada por un Lamine Yamal en ascenso, pasa este martes (hoy a las 2:00 p.m. hora panameña), por eliminar en Dallas al seleccionado de Francia, bicampeona del mundo y el conjunto que mejores sensaciones ha dado en el torneo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en estado de gracia.

La selección española afronta el salto definitivo; dejar en el camino al favorito de la competición, la selección con mayor repertorio ofensivo, que hace de su ataque su mayor defensa. Francia ha encajado tan sólo un gol más que España (2), porque acostumbra a jugar en campo contrario.

Pero el equipo de Luis de la Fuente, el menos goleado con récord incluido de Unai Simón (650 minutos) llega a las semifinales pleno de confianza. Desde la expedición se defiende que estar entre las cuatro mejores del mundo, algo que sólo se ha logrado en 2010, cuando fue campeona, y en Brasil 1950 -no hubo eliminatorias y sí una liguilla final-, ya es un éxito, pero quieren más.

El objetivo sigue marcado en el calendario: la final del 19 de julio en Nueva Jersey (New York). Para ello, España deberá eliminar a Francia en semifinales, como ha hecho en los dos últimos torneos en los que se han enfrentado, los dos con Luis de la Fuente al mando y con triunfo final.

España ha eliminado a Francia en los dos últimos torneos en los que se han enfrentado, los dos con Luis de la Fuente al mando y con triunfo final: 2-1 en la Eurocopa de 2024 y un 5-4 en la Liga de Naciones 2025.

Jules Koundé, defensa francés del Barcelona, aseguró que en su selección no han caído mal las afirmaciones de Lamine Yamal, que afirmó que si el equipo de Didier Deschamps no les ha podido ganar "no puede decir que son mejores".

Koundé también se refirió al planteamiento con el que debe afrontar la semifinal el equipo de Didier Deschamps: "Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones".