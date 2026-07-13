Murillo niega que ferias sean 'competencia desleal' para supermercados

Luego de que el presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), Roberto Pretelt, afirmara que las ferias y tiendas del Instituto de Mercado Agropecuario (IMA) se han convertido en una "competencia desleal" para los supermercados debido a sus bajos precios, el director de la entidad, Nilo Murillo, salió al paso, negando esta información.

El funcionario, a través de redes sociales, dejó claro que no existe dicha práctica porque el consumo en las instalaciones del IMA está estrictamente limitado y regulado mediante el número de cédula de cada uno de los consumidores.

Murillo propuso a Acovipa la unión de ambos sectores para que los panameños tengan acceso a alimentos más baratos y los productores reciban sus pagos en 15 días.

El sistema de venta del IMA se actualiza cada 8 días para llevar un control de las compras de los consumidores, pues su objetivo es que la mayor cantidad de familias posible saque provecho de sus productos a bajo costo.

Metodología que, según Pretelt, afecta a uno de los principales motores de la economía ($3,600 millones) y generador de más de 150 mil plazas de empleo en todo el país.

El empresario cuestionó que el IMA comercialice enseres no agrícolas como latas de sardina, cuando el propósito de su creación es apoyar a los productores, perjudicando la inversión de los supermercados.

La Acovipa espera que la propuesta de vender las canastas navideñas del IMA en sus instalaciones reciba el respaldo de las autoridades, sugerencia que está siendo evaluada por la cadena agroalimentaria.