Una pistola de 9 milímetros fue recuperada por la Policía Nacional durante un operativo en los alrededores del parque conocido como "La Concha", ubicado en la calle 7 y avenida Amador Guerrero, en la ciudad de Colón.

El arma está vinculada directamente con el atentado que dejó como saldo a un adolescente de 17 años herido de bala la madrugada del pasado sábado.

El mayor de la Policía Nacional, Luis De La Rosa informó que el menor baleado se mantiene fuera de peligro y en condición estable.

Además, reveló que este joven registra antecedentes penales por tentativa de homicidio, y que en febrero de este año fue liberado del Centro de Cumplimiento Basilio Lakas.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones de este caso de violencia, en el que se ven involucrados menores de edad en la provincia de Colón, con el objetivo de dar con el paradero del pistolero.