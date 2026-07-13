Brote de norovirus en Chiriquí afecta principalmente a menores de edad

Un agresivo brote de norovirus, un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, ha registrado 4,027 casos acumulados en la provincia de Chiriquí entre el 29 de junio y el 10 de julio.

Así lo confirmó el doctor Héctor Cedeño, jefe del Departamento Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), quien detalló que, aunque las cifras han comenzado a disminuir considerablemente en los últimos días, las alarmas se mantienen encendidas.

El epicentro del brote se localiza en la región de Chiriquí, afectando de manera específica al distrito cabecera de David, David Sur y comunidades aledañas.

Según el informe epidemiológico, la población menor de 15 años ha sido la más afectada por el virus, registrándose la mayor cantidad de complicaciones en los niños menores de cuatro años.

El norovirus se manifiesta a través de un cuadro severo de vómitos, diarrea, náuseas y calambres abdominales. Aunque comúnmente se le conoce como "gripe estomacal", el doctor Cedeño aclaró que no tiene relación con el virus de la influenza, pero su forma de transmisión es igual de veloz.

"El reservorio de este virus son las personas y se transmite muy fácil por contacto directo, superficies contaminadas o alimentos", explicó el epidemiólogo.

El periodo de incubación es extremadamente corto, tomando apenas entre 12 y 48 horas para que una persona muestre síntomas tras haber estado expuesta al virus.

El Minsa advirtió que, si bien la mayoría de los pacientes se recuperan satisfactoriamente, el virus sí puede desencadenar complicaciones graves en poblaciones vulnerables como niños pequeños y adultos mayores con comorbilidades.

Al tratarse de una infección viral, no existe un tratamiento médico específico o antibiótico para el norovirus, por lo que la clave médica se basa estrictamente en la hidratación constante para evitar desenlaces fatales.