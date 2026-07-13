Panamá logra 98% de cumplimiento en transparencia fiscal y se prepara para examen de la OCDE en 2027

La estrategia del Estado panameño para sanear su reputación financiera internacional y desmantelar las restricciones que frenan la inversión extranjera directa ha entrado en una etapa de aceleración regulatoria. Durante el conversatorio técnico organizado por la International Fiscal Association (IFA), Capítulo de Panamá, altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección General de Ingresos (DGI) presentaron los avances de la recién aprobada Ley 526 de 2026 sobre Sustancia Económica, considerada la pieza jurídica clave para excluir al país de las listas grises y negras globales.

De acuerdo con José Almengor, jefe de Intercambio de Información Tributaria de la DGI, el país registra una transformación estructural en sus métricas de fiscalización. Panamá logró revertir el histórico 69% de incumplimiento en registros contables reportado en 2019, transformándolo en un 93% de cumplimiento efectivo, al tiempo que consolidó un 98% de cumplimiento en la identificación de beneficiarios finales y un 97% en propiedad legal.

El cronograma de evaluaciones: La ruta hacia el primer trimestre de 2027

La adopción de la Ley 526 de 2026 activa un riguroso calendario de auditorías por parte de los bloques económicos de Europa y los organismos multilaterales, enfocados no solo en el texto legal, sino en su aplicación práctica:

Foro Global (Noviembre 2026): En materia de intercambio automático de información financiera, las autoridades prevén que el Foro Global oficialice el ascenso de Panamá a la categoría de “largely compliant” (altamente cumplidor), dejando atrás la calificación de "no cumplidor".

Código de Conducta de la UE: El país aspira a que el brazo fiscal de la Unión Europea evalúe la implementación de la nueva norma para autorizar el traslado de Panamá del Anexo I (lista negra de paraísos fiscales) al Anexo II (lista de observación).

Revisión de la OCDE (Primer Trimestre de 2027): Tras una solicitud formal presentada por el Estado el pasado 30 de abril, la OCDE auditará el intercambio de información a requerimiento —el principal nudo gordiano de la exclusión panameña— con el fin de elevar la nota soberana de “parcialmente cumplidor” a “altamente cumplidor”.

Los desafíos para el sector corporativo y las estructuras "Holding"

A pesar del optimismo gubernamental, la comunidad legal y tributaria local advierte sobre los retos operativos que impondrá la reglamentación de la norma. Durante el foro de la IFA, especialistas analizaron las líneas de fricción que podrían comprometer la competitividad del centro de servicios internacionales:

Impacto en los tratados de doble tributación: Isabel Vecchio, directora de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), admitió que la permanencia de Panamá en el Anexo I europeo ha congelado la expansión de la red nacional de convenios para evitar la doble tributación, una herramienta indispensable para las multinacionales que la DGI busca reactivar con urgencia.

Relevo institucional: Nueva directiva de la IFA Panamá (2026-2028)

El encuentro académico sirvió de marco para el traspaso de mando de la IFA local, organismo que busca consolidar al istmo como el hub tributario de referencia en América Latina. La junta directiva saliente, liderada por Galíndez, entregó una gestión marcada por la institucionalización de los Congresos de Tributación Internacional y la publicación de literatura jurídica de vanguardia.

El nuevo equipo presidencial para el período 2026-2028 quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Gerardo Herrera Martínez. Equipo de Directores: Jony Afú, Jazmín Solís, Madeleine Chalhoub, Alejandro Alemán, Frida Medrano, Jan Christian Brewer, Nicole Fernández y Nelson Gutiérrez.

Herrera Martínez anunció que su plan de trabajo se concentrará en cuatro líneas de acción: la robustez del congreso anual, la inclusión de profesionales jóvenes para asegurar el relevo generacional, el sostenimiento de conversatorios académicos periódicos sobre la evolución de la Ley 526 y la ampliación de la producción de publicaciones técnicas para los agremiados.