el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro oficial en el Palacio de las Garzas con una alta delegación de la AsociacióMulino (c), durante una reunión con integrantes de la Asociación de Navieros de Japónn de Navieros de Japón (JSA, por sus siglas en inglés), liderada por su presidente Hitoshi Nagasawa.

El objetivo central de la sesión fue consolidar la alianza marítima bilateral y presentar formalmente el robusto portafolio de megaobras de infraestructura logística y de servicios que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé someter a licitación internacional a partir del próximo año (2027).

El peso de Japón en el hub marítimo panameño

La reunión estratégica responde al peso específico que posee la industria naviera nipona dentro de los activos económicos del istmo. Las métricas compartidas por la Presidencia de la República exponen la interdependencia entre ambos Estados:

Usuario clave de la vía: Japón se mantiene sólidamente como el tercer mayor usuario del Canal de Panamá , registrando un tránsito de 1,072 buques de bandera o capital japonés durante el año 2025, con una alta concentración en el transporte de Gas Natural Licuado (GNL) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Liderazgo en abanderamiento: El mercado naviero japonés confía de manera masiva en el registro abierto panameño: el 42% de la marina mercante de Japón opera bajo la bandera de la República de Panamá .

Aporte al registro local: Este bloque de embarcaciones asiáticas representa de forma agregada el 30% de la flota global de más de 8,000 barcos que integran actualmente el Registro de Buques de Panamá.

Río Indio, gasoducto y dos nuevos puertos: El menú de licitaciones para 2027

Frente a la delegación de armadores, el presidente Mulino desglosó el paquete de inversiones plurianuales que la administración del Canal ejecutará para blindar la competitividad de la ruta y mitigar las contingencias derivadas del cambio climático sobre la cuenca hidrográfica. El plan de expansión incluye:

Por su parte, Hitoshi Nagasawa coincidió en que los desarrollos del gasoducto y el reservorio hídrico de Río Indio son determinantes para garantizar la predictibilidad de la única vía interoceánica de agua dulce del mundo, manifestando el interés formal del gremio naviero en participar y respaldar los esquemas de financiamiento o cooperación técnica de las obras.

Impulso laboral para los cadetes de la UMIP

El mandatario panameño aprovechó la cumbre para introducir una cláusula de beneficio social en la relación bilateral, proponiendo a las líneas navieras japonesas expandir los convenios de colocación y entrenamiento con la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

La meta de la administración de Mulino es establecer canales ágiles de cooperación técnica que faciliten la contratación e inserción de oficiales, ingenieros y marinos panameños directamente dentro de las tripulaciones de la flota comercial de Japón, aprovechando las ventajas competitivas de la formación técnica local.

Esta reunión de trabajo es el segundo intercambio directo entre el gobernante panameño y la cúpula de la JSA, tras una primera mesa de negociación celebrada en Tokio durante la visita oficial del mandatario a suelo japonés en septiembre de 2025. El encuentro se produce además apenas una semana después de que representantes de la Keidanren (la federación empresarial más poderosa de Japón) visitaran el país, confirmando el renovado apetito corporativo de la potencia asiática por los sectores logístico, energético y marítimo de Panamá.

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Además del presidente de la JSA, la comitiva japonesa estuvo integrada por los altos ejecutivos sectoriales Yasuhiro Shinohara, Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.