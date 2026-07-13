Lucy Molinar advierte sobre la nueva Ley Orgánica de Educación: "Nadie va a quedar contento"

Tras 80 años de vigencia de la actual Ley Orgánica de Educación, la reforma integral del sistema educativo panameño ha entrado en su etapa más crítica. La ministra de Educación, Lucy Molinar, rompió el silencio sobre el avance del nuevo borrador de ley y lanzó una severa advertencia: el documento final no buscará complacer a los sectores tradicionales que intentan secuestrar la reforma.

"Aviso: nadie va a quedar contento con lo que vamos a presentar, nadie. Porque hay gente que está cuidando su espacio, hay gente que quiere su pedacito del tema", sentenció la titular del Meduca en Telemetro, dejando claro que la institución no cederá ante cuotas de poder gremiales o políticas, sino que priorizará una reestructuración orgánica donde el estudiante sea el único eje central.

Sin fecha de entrega: El Meduca frena la "carrera de caballos"

A pesar de las presiones de diversos sectores para conocer el borrador definitivo, Molinar aseguró que no existe una fecha límite fijada en el calendario, justificando que la prioridad del ministerio es blindar el documento para "no equivocarse".

La funcionaria confirmó que apenas la semana pasada se recibieron los dos últimos paquetes de propuestas clave que hacían falta para avanzar un bloque de gremios docentes y una propuesta alternativa presentada por sectores de la sociedad civil.

Con estos documentos sobre la mesa, el Meduca iniciará un análisis técnico para determinar qué elementos serán incorporados. Posteriormente, se convocará a una segunda ronda de consultas con todos los grupos con los que ya se han reunido previamente. "Queríamos tener esta ronda hace muchos meses, pero no todas las propuestas llegaron a tiempo", aclaró.

Contra la "letra muerta" y la poesía legislativa

En una fuerte crítica a la cultura legislativa del país, la ministra advirtió que una nueva ley, por sí sola, es incapaz de solucionar la profunda crisis o el "drama" que enfrenta el sistema público panameño si no se transforma la ejecución interna de la institución.

"Nosotros tenemos mucha ley que es letra muerta. Podemos escribir en la ley poesía, pero si no se crean los controles para que esto funcione, no servirá de nada. Una ley no va a cambiar lo que estamos viviendo", argumentó Molinar.

La jefa de la cartera educativa insistió en que el verdadero reto no es redactar el documento, sino consolidar un Meduca sólido, libre de burocracia inútil y dotado de mecanismos de control estrictos que garanticen que la ley se cumpla en las aulas y no se quede en papel húmedo.

Ordenar la casa: "Nos toca bailar con la más fea"

La ministra concluyó reconociendo el desgaste político y administrativo que supone esta reforma, señalando que actualmente el ministerio se encuentra en un proceso profundo de depuración interna.

"Nos toca bailar con la más fea haciendo la otra parte que no nos gusta, que es ordenando la casa", puntualizó, asegurando que a pesar de la resistencia al cambio de ciertos sectores, el proceso de modernización es irreversible.