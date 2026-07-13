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Panamá

Thomas Christiansen seguirá al frente del seleccionado de Panamá

Publicado 2026/07/13 17:30:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

La Federación Panameña llegó a un acuerdo con Thomas Christiansen para mantenerse en el cargo.

Thomas Christiansen, sigue como técnico de Panamá. Foto: EFE

Thomas Christiansen, sigue como técnico de Panamá. Foto: EFE

El técnico del seleccionado panameño Thomas Christiansen, seguirá al frente del seleccionado nacional, reveló la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.

Según la nota de la federación,  Christiansen, estará en el cargo y aclara que la nueva junta directiva elegida en diciembre decida seguir con el proyecto o no, es decir ratificar al entrenador.

 

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