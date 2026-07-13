Thomas Christiansen seguirá al frente del seleccionado de Panamá

El técnico del seleccionado panameño Thomas Christiansen, seguirá al frente del seleccionado nacional, reveló la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.

Según la nota de la federación, Christiansen, estará en el cargo y aclara que la nueva junta directiva elegida en diciembre decida seguir con el proyecto o no, es decir ratificar al entrenador.