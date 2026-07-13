Panamá
Thomas Christiansen seguirá al frente del seleccionado de Panamá
Publicado 2026/07/13 17:30:00
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
La Federación Panameña llegó a un acuerdo con Thomas Christiansen para mantenerse en el cargo.
El técnico del seleccionado panameño Thomas Christiansen, seguirá al frente del seleccionado nacional, reveló la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en un comunicado.
Según la nota de la federación, Christiansen, estará en el cargo y aclara que la nueva junta directiva elegida en diciembre decida seguir con el proyecto o no, es decir ratificar al entrenador.
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