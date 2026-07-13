Cae la "novia serial" que acumuló más de una docena de esposos para financiar sus deudas de casino

La capital mundial del entretenimiento y los matrimonios exprés se convirtió en el escenario de una de las tramas de estafa conyugal más insólitas de los últimos años. Este lunes, el periódico Las Vegas Review-Journal reveló que Jiaying Chen, una mujer de 33 años de nacionalidad estadounidense, acordó declararse culpable de cargos de bigamia y fraude ante un tribunal del condado de Clark (Nevada), tras destaparse que contrajo nupcias con más de una docena de hombres sin divorciarse de ninguno.

Chen aceptó formalmente su culpabilidad en un cargo de bigamia y un cargo de intento de obtención de dinero mediante engaños por un valor igual o superior a los 100,000 dólares. Según la investigación penal, la mujer convirtió las facilidades burocráticas del registro civil de Las Vegas en un negocio altamente lucrativo, cobrando a sus pretendientes miles de dólares con la promesa de una unión legal que resultaba ser nula.

La fábrica de bodas: 15 licencias y un alias bajo la lupa

La velocidad con la que operaba Chen sorprendió a los propios investigadores del condado de Clark. La acusada admitió a los oficiales del Departamento de Policía de Las Vegas que el negocio era simple: cobraba hasta $20,000 por matrimonio, aunque matizó que no llegó a consumar todas las uniones porque "no todos" los candidatos completaban el pago acordado.

La operación de la "novia serial" se desglosa en dos fases clave:

Entre marzo de 2019 y mayo de 2026, Jiaying Chen (identidad real) presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio. De estas, el registro civil expidió al menos ocho certificados oficiales bajo su nombre real. Su actividad más frenética ocurrió entre abril y junio pasados, periodo en el que se casó al menos cinco veces en apenas tres meses.

Las pesquisas fiscales determinaron que Chen utilizaba el alias "Vicky Liang" para duplicar su capacidad de estafa. Bajo este nombre ficticio, presentó ocho solicitudes de matrimonio en el año 2025, logrando que se emitieran siete certificados de boda adicionales.

El destino del botín: El tapete verde de los casinos

La fiscalía estatal logró conectar el dinero obtenido a través de las dotes y tarifas de bodas con una adicción severa al juego. Las autoridades comprobaron que Chen despojó de al menos $138,000 a tres de sus supuestos esposos, una suma que posteriormente perdió en su totalidad apostando en las mesas y máquinas de un casino de la franja de Las Vegas (The Strip).

Hasta el momento, los cuerpos de seguridad de Nevada no han revelado los motivos que llevaron a este grupo de hombres a casarse con Chen, ni si las parejas llegaron a convivir en algún momento bajo el mismo techo.

Al ser interrogada por la policía local sobre por qué concentró todos sus enlaces en la misma zona de Nevada, la acusada fue directa: eligió Las Vegas únicamente debido a la extrema rapidez, la escasa verificación y las facilidades legales que ofrece el condado para expedir licencias matrimoniales en comparación con otros estados de la Unión Americana.