Condenan a 48 años de prisión a los asesinos de la turista española Eneritz Argintxona en Bocas del Toro

La justicia penal panameña ha dictado un fallo ejemplarizante en uno de los crímenes que mayor impacto causó en la reputación turística y de seguridad del país. Este lunes 13 de julio de 2026, un Tribunal de Juicio condenó formalmente a 48 años de prisión a dos ciudadanos panameños por el asalto y brutal asesinato de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, ocurrido en el archipiélago de Bocas del Toro.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público (MP) precisó el desglose de la pena acumulada para cada uno de los responsables: 30 años de prisión por el delito de femicidio (la pena máxima establecida para este tipo penal) y 18 años de prisión por el delito de robo agravado.

Un fallo unánime respaldado por más de 50 pruebas

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró desarmar la presunción de inocencia de los acusados mediante un robusto expediente científico y testimonial. Durante las sesiones del juicio oral, los fiscales presentaron más de 50 elementos de convicción, clasificados de la siguiente manera:

Pruebas Periciales y Científicas, evidencia documental y ADN, así como pruebas testimoniales claves de residentes de la zona y reconstrucción minuciosa de las últimas horas con vida de la turista.

La reconstrucción del crimen en Isla Carenero

Eneritz Argintxona Fraile, originaria del municipio de Erandio, en la provincia de Vizcaya (País Vasco), se encontraba recorriendo varios países de Centroamérica como mochilera cuando arribó al Caribe panameño. La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, un área de alta afluencia de surfistas y viajeros internacionales.

De acuerdo con el expediente oficial del caso, los hoy condenados interceptaron a la ciudadana española con el único propósito de despojarla de sus pertenencias de valor. Durante el atraco, la golpearon con extrema violencia en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte de forma instantánea.