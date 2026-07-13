Aliah Maurette y 'El Tachi' anuncian el fin de su relación

La relación entre la maquillista Aliah Maurette y el cantante urbano "El Tachi" llegó a su fin. La noticia fue confirmada por la propia creadora de contenido a través de sus redes sociales, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos separados después de compartir una etapa importante de sus vidas.

Maurette aclaró que la separación no estuvo marcada por conflictos públicos ni situaciones de escándalo. Por el contrario, señaló que la decisión fue tomada de común acuerdo y desde el respeto, agradeciendo el tiempo que compartieron como pareja.

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes durante los últimos meses habían seguido de cerca la relación a través de las publicaciones que ambos compartían en plataformas digitales. Muchos expresaron mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa.

Aunque no profundizó en los motivos de la ruptura, la influencer pidió comprensión y respeto por la decisión tomada. También dejó claro que, pese al fin de la relación sentimental, guarda aprecio por el artista y por las experiencias vividas juntos.

Hasta el momento, "El Tachi" no había emitido un pronunciamiento amplio sobre la separación, mientras que las publicaciones relacionadas con el anuncio continuaban acumulando comentarios y muestras de respaldo por parte de seguidores de ambos.

La noticia pone fin a una de las relaciones más comentadas entre figuras de las redes sociales y la música urbana panameña, una pareja que en distintas ocasiones compartió con su comunidad digital momentos de su vida cotidiana, viajes y proyectos.

Ahora, tanto Aliah Maurette como "El Tachi" continuarán enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales, mientras sus seguidores permanecen atentos a los próximos pasos de cada uno.