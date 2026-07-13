¿Cómo el consumo de alcohol puede afectar el crecimiento muscular?

Muchas personas dedican varias horas a la semana al gimnasio con el objetivo de ganar masa muscular, mejorar su condición física o aumentar su fuerza. Sin embargo, los resultados no dependen únicamente del entrenamiento. La alimentación, el descanso y otros hábitos, como el consumo de alcohol, también influyen en la capacidad del cuerpo para recuperarse y adaptarse al ejercicio.

Tomar una bebida alcohólica de forma ocasional no significa que todo el progreso se perderá. El problema aparece cuando el consumo es excesivo o frecuente, especialmente después de entrenamientos intensos. En esas circunstancias, el alcohol puede alterar varios procesos fisiológicos que intervienen en la recuperación muscular.

Uno de los efectos más estudiados es su impacto sobre la síntesis de proteínas musculares, el mecanismo mediante el cual el organismo repara las fibras que se dañan durante el ejercicio y favorece el crecimiento del músculo. Si este proceso se ve afectado, las adaptaciones al entrenamiento pueden ser menos eficientes.

El profesor Stuart M. Phillips, investigador del Departamento de Kinesiología de la McMaster University, explicó en una entrevista con The New York Times que el entrenamiento de fuerza estimula la síntesis de proteínas, pero el consumo elevado de alcohol después del ejercicio puede reducir esa respuesta, limitando parte del proceso de recuperación muscular.

Además de afectar la reparación del tejido muscular, el alcohol puede interferir con el descanso. Dormir bien es una parte fundamental del entrenamiento, ya que durante el sueño el organismo lleva a cabo buena parte de los procesos de recuperación y regulación hormonal. Aunque algunas personas sienten que el alcohol las ayuda a conciliar el sueño, diversos estudios muestran que puede reducir la calidad del descanso y provocar despertares durante la noche.

La hidratación es otro aspecto importante. El alcohol tiene un efecto diurético, favoreciendo la pérdida de líquidos. Si una persona ya ha sudado durante una sesión intensa de ejercicio y no repone adecuadamente el agua y los electrolitos, la deshidratación puede afectar el rendimiento y retrasar la recuperación.

También existen investigaciones que sugieren que el consumo elevado de alcohol puede alterar la respuesta de algunas hormonas relacionadas con el crecimiento muscular y aumentar la inflamación después del ejercicio. Aunque estos efectos varían según la cantidad ingerida y las características de cada persona, los especialistas coinciden en que el exceso representa un obstáculo para quienes buscan optimizar su rendimiento físico.

El doctor Michael Joyner, especialista en fisiología del ejercicio de la Mayo Clinic, señaló en declaraciones a CNN Health que el progreso deportivo depende de la combinación entre entrenamiento, nutrición, hidratación y recuperación. Según explicó, cualquier hábito que interfiera con esos pilares, incluido el consumo excesivo de alcohol, puede limitar el rendimiento y los resultados obtenidos con el ejercicio.

Esto no significa que una persona deba eliminar completamente el alcohol para desarrollar masa muscular. La evidencia disponible indica que el impacto dependerá de factores como la cantidad consumida, la frecuencia y el momento en que se ingiere. Sin embargo, si el objetivo es maximizar la recuperación y favorecer el crecimiento muscular, lo más recomendable es evitar el consumo excesivo, especialmente después de entrenar.

Mantener una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, hidratarse correctamente y dar prioridad a la recuperación suele tener un efecto mucho mayor sobre el progreso que buscar soluciones rápidas. El entrenamiento construye el estímulo, pero son los hábitos diarios los que permiten que el cuerpo transforme ese esfuerzo en resultados.