Estevis López aclara su ausencia en la Sub-20 de Panamá

Estevis López en su cuenta de redes sociales (Instagram) aclaró su ausencia de la Selección Sub-20 de Panamá, además añadió que era algo que se había dado a conocer al técnico, Mike Stump y a la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

López no se presentó este domingo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, para viajar con la selección Sub-20 y por lo tanto el entrenador Stump, dio de baja al jugador que venía de estar en un campamento con el Bayern Múnich, de Alemania.



"La Federación Panameña de Fútbol informa que el jugador Estevis López fue dado de baja de la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá para el campamento de preparación en Pachuca, México", dio a conocer una nota de la FPF.

"El jugador pidió no viajar con el grupo este domingo (12 de julio) y presentarse días más tarde al campamento en México, a lo que el entrenador (Stump) no aceptó" agregó un comunicado de la federación.

En su comunicado la federación añade que "el jugador ya había recibido autorización del cuerpo técnico para no concentrarse y disfrutar de unos días libres tras concluir su prueba internacional, con el compromiso de unirse a la delegación en la fecha establecida y viajar con todo el grupo, hecho que no ocurrió. Por este motivo López no participará del campamento y tampoco será contemplado por el DT para la convocatoria final de jugadores que representarán a Panamá en el Premundial Sub-20".

Por su parte, Estevis López, aclaró que nunca se ha negado a jugar para Panamá, añade que un tema familiar le afectó y que además viene con una sobrecargar por estar en el campamento con el Bayern Múnich.

"En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente, por eso me sorprendieron algunas informaciones que no cuentan lo que realmente pasó", explicó López en su comunicado.

"Vengo de estar un mes entrenando en el Bayern Múnich, donde tuve una carga física muy importante. Hoy estoy con una sobrecarga y necesito recuperarme de la mejor manera para evitar lesiones y poder seguir compitiendo al máximo nivel. Además, durante ese tiempo también me tocó vivir un momento muy difícil en lo personal. Mientras estaba en Alemania, mi hermanito Dylan tuvo que ser operado, una situación que afectó mucho a toda mi familia y también a mí", justificó el jugador que en la temporada pasada, jugó para Veraguas United en la LPF.

"A todo esto se le suma que tengo compromisos con la Selección Sub-17, por lo que, junto con las personas que me acompañan en mi carrera, entendimos que lo mejor era priorizar mi recuperación para poder estar en las mejores condiciones.

Quiero dejar en claro que para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección. Mi compromiso con el país sigue siendo el mismo de siempre, y todas las decisiones que se toman buscan cuidar mi presente y mi futuro como futbolista.

Les agradezco a todos los que se preocuparon y también les pido respeto por mi persona, por mi familia y por el momento que me toca atravesar", terminó explicando Estevis López en su cuenta de Instagram.