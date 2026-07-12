Iniciativa obligaría a conductores a resarcir a los hijos de sus víctimas

Quienes causen la muerte de una madre, padre o tutor de menores de edad por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas podrían acarrear más que sanciones penales; un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea sugiere que los responsables de siniestros viales se hagan cargo económicamente de los hijos de las víctimas hasta que cumplan la mayoría de edad o culminen sus estudios universitarios.

El proponente sostiene, en la exposición de motivos, que muchos niños y adolescentes se ven obligados a cambiar drásticamente su calidad de vida luego de perder a sus progenitores porque tienen que pasar al cuidado de otros familiares que no cuentan con el poder adquisitivo necesario para cubrir sus necesidades básicas.

"Un menor de edad que pierde a uno o ambos padres a manos de un conductor ebrio o de una persona drogadicta, perderá a su vez los medios de subsistencia que le proveían, dejándolo en una situación de vulnerabilidad económica", subraya el documento.

La normativa establece que el juez determinará la cuantía que debe desembolsar mensualmente quien haya sido declarado penalmente culpable del delito de homicidio culposo o responsable de la colisión, tomando en cuenta las necesidades y recursos financieros del menor y tutor sobreviviente, el nivel de vida al que está acostumbrado, arreglos de custodia física y legal, gastos razonables de cuidado infantil y finanzas del acusado.

Cabe destacar que, si la persona condenada no puede cumplir con su responsabilidad porque se encuentra privada de libertad, deberá comenzar con los desembolsos a más tardar un año después de su liberación y elaborar un plan de pago para finiquitar los montos adecuados.

Los menores en condición de orfandad recibirán este resarcimiento económico hasta que cumplan 19 o 25 años, siempre que continúen con sus estudios universitarios, para lo cual deberán certificar que están matriculados en todas las materias y rindiendo en el tiempo.

Dichos desembolsos se entregarán a la madre, padre sobreviviente o tutor legal.'



Datos oficiales revelan que, en lo que va del año, se han registrado más de 16 mil accidentes viales, que han dejado 172 fallecidos y cerca de 4,000 lesionados.



El monto a pagar por los responsables se determinará tomando en cuenta las necesidades y recursos financieros del menor y tutor sobreviviente, el nivel de vida al que está acostumbrado, arreglos de custodia física y legal, gastos razonables de cuidado infantil y finanzas del acusado.



La iniciativa también ordena que los ciudadanos mayores de edad incapacitados temporal o permanentemente producto de un accidente reciban una indemnización mensual.

También se ordena que los ciudadanos mayores de edad incapacitados temporal o permanentemente producto de un accidente reciban una indemnización mensual.

Panamá, con esta normativa, emularía la "Ley de Ethan, Hailey y Bentley", aprobada en Tennessee, Estados Unidos, luego de que una mujer bajo los efectos del alcohol atropellara a un oficial de policía, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales de quienes quedan a la deriva tras perder a sus padres en hechos de tránsito.

Estadísticas

Cifras de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional revelan que, en lo que va del año, se han registrado más de 16 mil accidentes viales, que han dejado 172 fallecidos y cerca de 4,000 lesionados.