Idaan activa gira técnica en Los Santos para rehabilitar lagunas de oxidación y estaciones de bombeo críticas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que llevó a cabo una exhaustiva gira técnica en la provincia de Los Santos, específicamente orientada a evaluar el estado mecánico, técnico y operativo de las estaciones de bombeo de aguas residuales y los sistemas de lagunas de oxidación que sirven al distrito de Las Tablas y al corregimiento de Santo Domingo.

Esta jornada de inspección en campo responde a la urgencia institucional de intervenir infraestructuras sanitarias clave que, debido a la ausencia prolongada de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo integral durante varios años, han visto comprometida su capacidad operativa real, afectando la eficiencia del tratamiento de los efluentes en la región.

Puntos de inspección y hoja de ruta en el cordón sanitario santeño

El equipo de ingenieros y técnicos del Idaan concentró sus esfuerzos en evaluar la integridad estructural y la capacidad electromecánica de los principales activos de la red de alcantarillado sanitario de la zona:

Sistemas de Tratamiento Biológico: Se inspeccionaron a fondo la Laguna de Oxidación de Santo Domingo y la Laguna de Oxidación de Las Tablas, analizando los niveles de sedimentación y la capacidad de depuración actual de las aguas.

Así como la red de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR): La fiscalización técnica cubrió puntos de alta demanda residencial como la Estación de Bombeo de Villa Nueva, la Estación de Bombeo de Santa Cruz, así como las instalaciones ubicadas en Villa Leones, Residencial Los Bosques y Las Palmitas.

Objetivos del Plan de Rehabilitación Integral

El levantamiento de datos técnicos busca estructurar de manera inmediata una hoja de ruta que reduzca los tiempos de respuesta y ponga en marcha las obras prioritarias de renovación tecnológica. Los objetivos del plan se fundamentan en tres ejes principales:

Con el diagnóstico de esta gira técnica, el Idaan busca acelerar los procesos de contratación o asignación de recursos para la reparación de los componentes electromecánicos fallidos. Las autoridades de la institución reiteraron que el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en las provincias centrales es una tarea impostergable para asegurar un desarrollo urbano ordenado y proteger los ecosistemas hídricos de la provincia tableña.