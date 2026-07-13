Mop realiza acciones preventivas para mitigar el riesgo de inundaciones en la quebrada Espavé

El Ministerio de Obras Públicas (Mop), tras las diversas lluvias en el país, realiza diferentes acciones preventivas para mitigar el riesgo de inundaciones y desbordamientos de quebradas durante la temporada lluviosa.

Asimismo, el MOP realiza trabajos de mantenimiento, como parte de estas medidas, a través de la Dirección Regional de San Miguelito en la quebrada Espavé, ubicada en el corregimiento de Rufina Alfaro.

Además, los trabajos iniciaron con el dragado del cauce con el propósito de restablecer el libre flujo del agua mediante la remoción de sedimentos, lodo, desechos, masa vegetal acumulada y material que obstaculizaba la circulación hídrica, factores que aumentaban el riesgo de desbordamientos.

Estas labores se realizaron con el apoyo de equipo especializado y maquinaria pesada, lo que permitió recuperar la capacidad de conducción de la quebrada y mejorar su funcionamiento durante las lluvias.

Posteriormente, otro equipo técnico del Mop ejecutó trabajos de zampeado en puntos estratégicos del cauce, una intervención que contribuye a proteger los taludes y canales contra la erosión provocada por las corrientes de agua y otros factores climáticos, reforzando la estabilidad de la infraestructura.