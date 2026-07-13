Cae exrepresentante de Ponuga y cuatro tesoreros en la Operación "Fondo Claro"

Cinco personas, entre ellas un exrepresentante de Ponuga y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el delito de peculado doloso agravado, que habría causado una lesión al Estado por un monto aproximado de $1,471,640.75.

La captura se realizó mediante la Operación "Fondo Claro", ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Policía Nacional, con diligencias judiciales en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién.

Las irregularidades habrían ocurrido a través de la emisión de cheques para la compra de materiales de construcción para proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones a personas beneficiadas con asistencia social y servicios prestados, sin contar con la documentación que sustente los desembolsos durante los periodos 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024.

Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas para la judicialización de los casos.