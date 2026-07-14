Propiedades antioxidantes y beneficios metabólicos del té verde

El té verde ha sido consumido durante siglos en países asiáticos y, en las últimas décadas, también ha ganado popularidad en otras partes del mundo gracias a sus posibles beneficios para la salud. Su reputación se debe, principalmente, a que contiene polifenoles, un grupo de compuestos vegetales con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

Entre estos compuestos destacan las catequinas, especialmente el galato de epigalocatequina (EGCG), considerado uno de los antioxidantes más abundantes del té verde. Aunque muchas de las propiedades atribuidas a esta bebida siguen siendo objeto de investigación, la evidencia científica respalda algunos de sus efectos cuando se incorpora a un estilo de vida saludable.

La dietista Katherine Zeratsky, especialista de la Mayo Clinic, explicó en declaraciones publicadas por la institución que el té verde puede formar parte de una dieta equilibrada y aportar antioxidantes beneficiosos, pero advirtió que por sí solo no produce pérdidas de peso significativas ni reemplaza hábitos como una alimentación saludable y la actividad física.

Uno de los aspectos más estudiados es su relación con el metabolismo. Algunas investigaciones han encontrado que la combinación de catequinas y cafeína puede producir un ligero aumento del gasto energético y favorecer la oxidación de las grasas durante determinadas actividades. Sin embargo, estos efectos suelen ser modestos y varían de una persona a otra, por lo que los especialistas insisten en que el té verde no debe considerarse un producto para adelgazar.

También existe interés por su posible impacto sobre la salud cardiovascular. Diversos estudios observacionales han asociado el consumo habitual de té verde con un menor riesgo de enfermedades del corazón, aunque esta relación no demuestra que la bebida sea la única responsable de ese beneficio. La alimentación, la actividad física y otros hábitos también desempeñan un papel importante.

Además de sus antioxidantes, el té verde aporta pequeñas cantidades de cafeína. Esto puede ayudar a mejorar temporalmente el estado de alerta y la concentración en algunas personas, aunque quienes son sensibles a este estimulante podrían experimentar nerviosismo, insomnio o palpitaciones si lo consumen en exceso, especialmente durante la tarde o la noche.

La doctora Penny Kris-Etherton, profesora emérita de Ciencias de la Nutrición en la Universidad Estatal de Pensilvania, señaló en una entrevista con The Washington Post que las bebidas ricas en polifenoles, como el té verde, pueden contribuir a una alimentación saludable, pero sus beneficios se observan cuando forman parte de un patrón alimentario equilibrado y no como una intervención aislada.

Otro aspecto que suele generar dudas es la cantidad recomendada. Para la mayoría de los adultos sanos, consumir entre dos y cuatro tazas al día suele considerarse seguro, siempre que no existan contraindicaciones médicas relacionadas con la cafeína. No obstante, los extractos concentrados de té verde presentes en algunos suplementos pueden contener dosis mucho más elevadas y, en casos poco frecuentes, se han asociado con problemas hepáticos. Por ello, antes de consumir este tipo de productos es recomendable consultar con un profesional de la salud.

También conviene tener en cuenta que el té verde puede disminuir la absorción del hierro de origen vegetal cuando se consume junto con las comidas. Las personas con anemia por deficiencia de hierro o con riesgo de padecerla pueden beneficiarse de tomarlo entre comidas y seguir las recomendaciones de su médico o nutricionista.

Incorporar el té verde a la rutina diaria puede ser una forma sencilla de aumentar el consumo de antioxidantes y sustituir bebidas con alto contenido de azúcar. Sin embargo, sus posibles beneficios son mayores cuando se acompaña de una alimentación variada, ejercicio regular, descanso adecuado y otros hábitos saludables. Más que una bebida con propiedades extraordinarias, el té verde representa un complemento que puede contribuir al bienestar general dentro de un estilo de vida equilibrado.