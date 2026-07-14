Diabetes e hipertensión principales detonantes del daño renal

La enfermedad renal crónica se ha convertido en un desafío silencioso para la salud pública, pues avanza sin síntomas evidentes hasta etapas críticas. La diabetes y la hipertensión arterial figuran como sus principales detonantes.

El coordinador nacional de Hemodiálisis de la Caja de Seguro Social, Dr. Francisco Vargas, explicó que la mayoría de los casos podrían prevenirse. Por ello, insistió en la importancia de un diagnóstico temprano y del control adecuado de estas enfermedades.

Por lo tanto, paciente con diabetes tiene entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar daño renal que la población general.Si además presenta hipertensión arterial, el peligro se multiplica, sobre todo cuando el diagnóstico llega tarde.

Asimismo, el especialista advirtió que uno de los errores más comunes es abandonar los controles médicos o suspender el tratamiento indicado. De esta manera, se acelera el deterioro de la función renal y se incrementa la necesidad de hemodiálisis.

Dentro de la detección temprana es posible mediante pruebas sencillas como la medición de glucosa, hemoglobina glicosilada y presión arterial.Asimismo, el perfil lipídico ayuda a identificar factores de riesgo y a intervenir oportunamente.

La prevención no se limita al control médico, también requiere hábitos de vida saludables.En ese sentido, mantener un peso adecuado y vigilar la alimentación son claves para reducir el impacto de la enfermedad.

Por otras parte, el Dr. Vargas subrayó que la obesidad y la dislipidemia forman parte del llamado eje cardiometabólico. Por consiguiente, estos factores se relacionan estrechamente con el desarrollo de la enfermedad renal crónica.

Por tal motivo, las autoridades sanitarias reiteran que la prevención es la mejor herramienta. Por ello, instan a la población a cumplir sus controles, seguir tratamientos y adoptar estilos de vida que protejan la salud renal.