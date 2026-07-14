Incertidumbre jurídica y restricciones de crédito reconfiguran el mercado inmobiliario en Panamá

El sector inmobiliario panameño enfrenta un periodo de profunda transformación estructural, caracterizado por la desaceleración del mercado residencial tradicional y un notable giro hacia el desarrollo de apartamentos de categoría premium.

Esta coyuntura es el resultado de una compleja combinación de factores económicos que van desde el endurecimiento en la aprobación de créditos hipotecarios hasta la inestabilidad generada por las recientes modificaciones regulatorias.

Katherine Reyes Espino, presidenta de la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), advirtió que la industria sufre actualmente el impacto de tres factores críticos: el desempleo persistente, la incapacidad de los ciudadanos con empleo formal para calificar a los financiamientos y el incremento en los costos de construcción que deben asumir los promotores para edificar y vender una vivienda.

Durante la última Expo Inmobiliaria Acobir, se evidenció que un alto porcentaje de panameños no logró obtener el aval de las entidades bancarias para acceder a una hipoteca, señaló Reyes.

Reyes Espino detalló que esta desaceleración económica está directamente ligada a la aplicación de la nueva Ley de Interés Preferencial y al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

Ante esta realidad, el gremio participa activamente en mesas de trabajo en la Asamblea Nacional con el objetivo de consensuar reformas legales que permitan aliviar estas cargas y reactivar la actividad inmobiliaria en beneficio de todos los actores del sector.

Por otra parte, Monique de Céspedes, directora regional de la consultora 4S Real Estate, explicó que, ante este escenario de incertidumbre, muchos promotores inmobiliarios que poseían tierras optaron por reorientar su oferta hacia el desarrollo de proyectos verticales de perfil premium.

De acuerdo con estudios de la consultora, el mercado premium de apartamentos se está moviendo a una velocidad muy favorable, impulsado no solo por la demanda local, sino también por una presencia importante de inversionistas internacionales.

La investigación de la firma revela, además, que el consumidor actual de unidades verticales en el país muestra una marcada preferencia por los apartamentos de dos recámaras, consolidando a este segmento como el más dinámico y resiliente en medio de la actual transición habitacional.