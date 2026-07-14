Karol Wilson evita la eliminación y continúa en Operación Triunfo USA

La panameña Karol Wilson logró mantenerse en competencia en Operación Triunfo USA tras superar una nueva gala de eliminación, resultado que le permite continuar en la Academia y seguir luchando por convertirse en la ganadora de la primera edición del programa.

La permanencia de la artista fue celebrada por sus seguidores, quienes durante los últimos días respaldaron su participación con mensajes de apoyo en redes sociales y se mantuvieron atentos al desenlace de la gala.

Con esta decisión, Wilson continuará su formación dentro de la Academia, donde los concursantes reciben clases de técnica vocal, interpretación, expresión corporal y preparación escénica antes de enfrentarse a nuevas presentaciones en vivo.

Salvarse de la eliminación representa un impulso importante para la cantante panameña, que desde el inicio del concurso ha buscado consolidarse como una de las voces más destacadas del certamen. Cada gala supone un nuevo reto, ya que las actuaciones son evaluadas por el jurado y seguidas de cerca por el público.

Tras conocerse el resultado, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación para la artista. Muchos de sus seguidores destacaron su evolución durante la competencia y reiteraron el llamado a seguir apoyándola en las próximas galas.

La participación de Wilson también ha despertado el interés del público panameño, que sigue de cerca su desempeño en un formato reconocido internacionalmente y ve en su avance una oportunidad para que el talento nacional continúe ganando visibilidad fuera del país.

Ahora, la cantante deberá prepararse para una nueva semana de ensayos y evaluaciones, con el objetivo de mantener su lugar en la competencia y acercarse cada vez más a las instancias decisivas del programa.