Pérez-Balladares denuncia ola de cuentas falsas en Facebook y advierte sobre intentos de estafa a su nombre

Las plataformas digitales se han transformado en una herramienta de doble filo para las figuras públicas del entorno político local. Este martes, el expresidente Ernesto Pérez-Balladares, emitió una alerta pública a través de sus canales de comunicación para denunciar la existencia de múltiples perfiles falsos que suplantan su identidad en la red social Facebook.

El exmandatario advirtió de forma categórica que estas cuentas paralelas están siendo utilizadas con intenciones dudosas y enfatizó una regla de seguridad estricta para todos sus seguidores: "Yo no contacto a nadie por estas vías", subrayó, buscando frenar de inmediato cualquier intento de estafa, solicitud económica o manipulación informativa bajo su nombre.

El reporte oficial de los canales digitales legítimos

Frente a la inacción de los sistemas de soporte de la empresa matriz Meta (propietaria de Facebook), Pérez-Balladares detalló sus cuentas oficiales e invitó a la ciudadanía a verificar los nombres de usuario antes de interactuar con cualquier contenido atribuido a su persona:

En Facebook, su única cuenta legítima y autorizada en esta plataforma es @epballadares. Mientras que en Instagram su perfil oficial verificado opera bajo el usuario @perezballadares. En X (antes Twitter): Mantiene comunicación activa únicamente a través de @PerezBalladares.

El reto de la suplantación y la moderación de Meta

La denuncia del exjefe del Ejecutivo pone de relieve un problema estructural que enfrentan las personalidades de alto perfil en el ecosistema digital panameño. A pesar de haber activado las alertas y los mecanismos de denuncia de identidad falsa contemplados en las políticas comunitarias de Facebook, el exmandatario confirmó que los reportes han sido procesados sin éxito, manteniendo los perfiles apócrifos activos en la red.