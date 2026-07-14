A De la Fuente le gustaría jugar la final con Argentina por su amistad con Scaloni

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, desveló tras ganar a Francia en la semifinal del Mundial, que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, por la amistad que le une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clase a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser "una final anticipada".

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia", remarcó.

De igual manera, Luis de la Fuente, dijo estar sorprendido "de lo que es capaz su equipo", elogió la actitud de sus jugadores y dijo que están deseando ya jugar la final del Mundial 2026 el próximo domingo porque no se conforman.



"Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo y el margen de mejora es infinito. Esto no es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio, superación y sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco durante el torneo. Nos hubiera gustado ganar el primer partido, porque hubiésemos superado otra marca más, pero estamos en un momento fantástico, en lo futbolístico y en lo físico", indicó en la conferencia de prensa posterior a la victoria en la semifinal por 0-2 sobre Francia.



De la Fuente elogió a su plantilla -"no ha habido ni un problema en 47 días, nunca he visto un compromiso así en ningún equipo"- y aseguró: "Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero ellos se encontraban con el mejor equipo del mundo".



"Para mí, el futbolista español es el que mejor interpreta el juego del mundo y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles. Estamos felices pero no nos conformamos con esto", agregó.



Aun reconociéndose admirador del exseleccionador español Luis Aragonés, que decía que las finales son para ganarlas, De la Fuente se desmarcó de esa afirmación. "Lo que viene es más difícil y estamos deseando jugar la final. Pero la final es para jugarla, no me van las frases literarias. ¡Cómo no vas a estar feliz de disputar una final! Luego ganarla o no... hay un contrario. Yo valoro mucho el recorrido y eso nos hace ser muy fuertes y poner en valor lo que uno consigue", aseveró.