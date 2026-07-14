Todo listo para la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026

Panamá volverá a ser el epicentro de la gimnasia regional cuando se realice la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026.

El torneo, que contará con la participación total de 1750 atletas de 111 clubes de gimnasia de 22 países del continente americano, se inaugurará este miércoles 15 de julio a las 6:00 p.m. en la Arena Roberto Durán.

En este evento deportivo, la delegación panameña estará representada por 390 atletas oriundos de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Centro.

La Ceremonia Oficial de Inauguración de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, contará con la participación de 22 países: Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela, según dieron a conocer en conferencia de prensa los organizadores del torneo.

En la reunión con los medios de comunicación, celebrada en el Salón de Conferencias Lloyd LaBeach del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), estuvieron presentes: Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia; Kenia Herrera, presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia; y Viviana Andrade, gerente de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, quienes dieron a conocer todos los detalles del torneo internacional.

Según los organizadores, el evento se realizará en diferentes categorías, desde los 5 hasta los 18 años, tanto en la rama masculina como en la femenina.

El evento internacional se realizará simultáneamente en la Arena Roberto Durán y el Centro de Combate, ambos ubicados en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Recordemos que los seis aparatos en la rama masculina son: suelo, salto de potro, barra fija, barras paralelas, caballo con arcos y anillas.

Mientras que para la femenina son: salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo.

El calendario de competencia se desarrollará del jueves 16 al domingo 19 de julio, en horario de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. (jueves y viernes); el sábado de 8:00 a.m. a 6:25 p.m.; y el domingo de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. La ceremonia de clausura será el mismo domingo a partir de las 4:00 p.m.