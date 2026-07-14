Patsy Lee ironiza sobre la supuesta cancelación de su visa a EE. UU.

La diputada Patsy Lee salió al paso de los rumores que circulan en plataformas digitales respecto a una supuesta revocación de su visa de ingreso a los Estados Unidos, aclarando que el estatus de su documento migratorio responde a una decisión estrictamente personal y cronológica.

Lee explicó de forma detallada que mantuvo un visado estadounidense vigente durante aproximadamente dos décadas, tiempo en el cual realizó múltiples viajes a territorio norteamericano. No obstante, precisó que el permiso de entrada expiró formalmente en febrero pasado y que, por voluntad propia, optó por no iniciar el proceso de renovación correspondiente.

La reacción de la parlamentaria cobró fuerza a través de sus canales oficiales de comunicación, donde vinculó directamente los ataques informáticos con sus recientes movimientos de diplomacia parlamentaria:

"No pueden quitarme algo que ya no tengo", sentenció Lee, desmintiendo de manera tajante que el Departamento de Estado del país norteamericano hubiese tomado represalias migratorias de oficio en su contra.

Las versiones sobre la supuesta sanción internacional cobraron fuerza en la opinión pública tras confirmarse la participación activa de la diputada en la conformación del Grupo de Amistad Parlamentario entre Panamá y la República Popular China.

Advertencias diplomáticas y presiones de alta política

La diputada reveló que, previo a estampar su firma y respaldar la iniciativa legislativa con el gigante asiático, habría recibido advertencias de sectores que no identificó y que supuestamente estos le anticiparon que un acercamiento de ese perfil con Pekín podría acarrearle consecuencias directas sobre su estatus migratorio y de ingreso a los Estados Unidos.

A pesar de las alertas, Lee sostuvo que decidió avanzar con la conformación del bloque legislativo al considerar que estrechar los lazos comerciales y diplomáticos con China es la ruta correcta para el desarrollo económico de Panamá.

El balance del debate parlamentario

A través de un mensaje de video colgado en su perfil de Instagram, la diputada profundizó en los costos personales que asumen los funcionarios públicos al momento de fijar posturas de Estado frente a las superpotencias: