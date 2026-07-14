Bac explica de 'buena fe', cómo fue la compra de bonos envenados en la DGI

Mientras la Fiscalía y la DGI desmantelan la Operación Pandora, esa incómoda red que durante cinco años se dedicó a inventar créditos fiscales en el sistema e-Tax como quien escribe números en una servilleta, BAC ha salido al paso con una explicación de esas que te hacen pensar, no aclares que oscurece: ellos compraron millones en créditos falsos, sí, pero se trató de una operación de "buena fe".

Cualquier mortal pensaría que un banco con presencia regional, ejércitos de auditores y oficiales de cumplimiento que te piden hasta el tipo de sangre para abrir una cuenta de ahorros, dudaría un poco al ver aparecer millones de dólares en descuentos fiscales de la nada. ¿Para qué indagar de dónde salieron esos fondos? ¿Acaso querían que el banco dudara de la infalibilidad de los servidores del Estado panameño? ¡Qué falta de respeto institucional habría sido esa!

"No inventamos el truco"

Con la frente en alto, el banco ha aclarado que firmar contratos de cesión de créditos fiscales fraudulentos y usarlos para no pagar impuestos futuros no los hace parte del problema. BAC ha recordado al país un principio básico del derecho moderno: firmar un contrato no te hace responsable de lo que dice el contrato.

"BAC no creó créditos fiscales, no manipuló sistemas y no intervino en la generación de registros", aclaró la entidad, casi ofendida de que alguien sugiriera que un banco deba saber exactamente qué está comprando cuando gasta millones de dólares.

Mientras las autoridades judiciales inspeccionaban las oficinas principales del banco, la entidad saca a colación que su colaboración ha sido tan "fundamental" para las pesquisas que sigue el Ministerio Público en la que le birlaron nada más que $40 millones al Estado.

Por ahora, mientras la Operación Pandora mantiene a 13 implicados tras las rejas descifrando el e-Tax y otras personas recibieron medidas cautelares menos severas porque decidieron pasarse al lado del Ministerio Público y una por enfermedad, BAC argumenta que actuó de buena fe.