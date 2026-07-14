Transportistas de Colón exigen al gobernador regular los retenes policiales tras recolectar miles de firmas

El gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, recibió una nota formal acompañada de 5 mil firmas recolectadas durante tres días en la ciudad colonense para demostrar la abierta inconformidad del sector transporte ante la implementación de retenes constantes en puntos estratégicos, especialmente en las entradas y salidas de la urbe.

El documento fue impulsado por el abogado colonense Luis Castro, quien, junto a un grupo de ciudadanos, ha liderado este proceso tras exponer previamente las afectaciones que, según indicaron, generan estas medidas en la operatividad diaria del sector transporte, la cual, señalaron, ha disminuido notablemente en los últimos días debido a los retrasos viales.

Los transportistas y gremios civiles buscan que se adopten medidas que eviten que los controles de tránsito ahoguen la economía interna de la costa atlántica.

Solicitan regular los horarios de los retenes

Asimismo, los representantes informaron que ya habían presentado formalmente una nota dirigida al gobernador de Colón, en la que solicitan que se considere seriamente lo establecido en la Circular No. 65 del 18 de julio de 2024, la cual propone la regulación de los retenes para que se apliquen en un horario comprendido únicamente entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

De igual manera, se anunció que una copia de la nota, junto con las 5 mil firmas recolectadas en la provincia, será remitida al Ministerio de Seguridad y a las demás entidades de la fuerza pública involucradas.

El objetivo de este movimiento ciudadano es que las autoridades evalúen la situación actual y adopten medidas de consenso que contribuyan a un sano equilibrio entre la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las actividades económicas en Colón.