Miah Catalina explota contra Euana Muñoz: 'Te voy a pegar'

La controversia en torno a la separación de "El Tachi" y Aliah Maurette sigue escalando. Esta vez, Miah Catalina, creadora de contenido para adultos, reaccionó con un fuerte mensaje después de que Euana Muñoz la involucrara en las versiones que ha compartido sobre el fin de la relación entre el cantante y la maquillista.

Muñoz aseguró en uno de sus videos que Maurette habría descubierto supuestas conversaciones entre "El Tachi" y Miah Catalina mientras mantenía una relación con el artista. No obstante, aclaró que desconoce si entre ambos ocurrió algo más. Esa versión no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

Tras hacerse viral esas declaraciones, Miah Catalina publicó un video en sus redes sociales para rechazar las acusaciones y afirmar que la historia difundida por Euana Muñoz es falsa. "No soy ninguna mosquita muerta, pero no puedes inventar una historia que ni yo he vivido", expresó la creadora de contenido.

El momento que más llamó la atención fue cuando lanzó un mensaje dirigido a Muñoz: "Mami, el día que tú y yo nos veamos, un varón te va a pegar. Te lo juro. Aunque me llamen hombre, yo te voy a pegar, te voy a madrear porque usted es demasiado atrevida", dijo en el video, declaraciones que rápidamente provocaron reacciones entre usuarios de las redes sociales.

Además de negar cualquier vínculo con los hechos relatados por Euana, Miah Catalina pidió que dejaran de etiquetarla en publicaciones relacionadas con la polémica y aseguró que desde hace tiempo decidió mantenerse alejada de este tipo de conflictos públicos.

Mientras tanto, Aliah Maurette compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que agradeció el respaldo recibido tras anunciar el fin de su relación con "El Tachi" y pidió a sus seguidores que evitaran convertir la situación en una campaña de odio contra otras personas.

Hasta el momento, ni ella ni el cantante se han pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Euana Muñoz o la reacción de Miah Catalina.

