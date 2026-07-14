Termina sequía de clásicos para Reyes, Magallón y Fanilla

La victoria My Sharona en el Clásico General José Antonio Remón Cantera puso los reflectores del escenario sobre su jinete, entrenador y propietario, quienes visitaron por primera vez este año el recinto de los ganadores con la manta de flores, simbólica de un triunfo clásico.

El jinete Joshua Javier Reyes, quien en diciembre 11 del 2025 sufrió una aparatosa caída que lo mantuvo lejos de la pista por varias semanas, ahora recupere el brillo colando ganadores, incluido su primera prueba clásica del año.

Ha sido una campaña de altas y bajas, luego de su retorno. Actualmente, se mantiene en la posición 24 de la estadística, con un 31.6% en efectividad en las primeras tres posiciones. Este es la segunda ocasión que montaba este año a la pensionista del Stud FDM. En su anterior carrera, el clásico Felipe Motta, terminó quinto.

Por su parte, el entrenador Luis Magallón, quien está en la posición 21 en la estadística respectiva, se apunta su primera prueba clásica y mantiene un promedio de nueve victorias, con una efectividad de 22,9 %.

Igualmente, el propietario de My Sharona, Ernesto Fanilla aseguró su primera victoria clásica tras meses de trabajo con esta hija de Greenspring en Hishi Rock por Whywhywhy criada en el Haras La Guerita.

Con esta victoria My Sharona, yegua colorada de siete años, eleva a más de 90 mil sus sumas ganadas de por vida.

Esta yegua tiene un historial de importantes pruebas donde resalta su participación en las Series Hípicas del Caribe de 2023 y 2025, representando a Panamá en la Copa Confraternidad ‘hembras’, ocupando la cuarta y tercera posición, respectivamente.

Ahora su próximo meta sería participar por tercera ocasión en el clásico Sociedad de Dueños de Caballos, prueba clasificatoria a disputarse en septiembre para escoger nuestras representantes a la Copa Confraternidad del Caribe (Yeguas),