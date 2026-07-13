Audiencia por drogas en contenedores culmina con 22 detenidos y 3 acuerdos

Producto de la "Operación Alianza", 22 ciudadanos quedaron detenidos y se alcanzaron tres acuerdos de pena, luego que se desmantelara una estructura criminal.

De acuerdo con información del Ministerio Público, la red trasegaba sustancias ilícitas por medio de contenedores en el puerto de Balboa, con destino a países de Europa y Oceanía.

La audiencia de garantías duró cinco días en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora y culminó con 25 personas procesadas por diversos delitos.

Por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, fueron acusados 18 individuos.

Por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas serán procesadas 6 personas.

Y por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanque de capitales fue imputada una persona.

Los acuerdos de pena fueron de 10 años, 5 años y 4 meses, y 5 años de prisión.'



Fue una audiencia múltiple que tomó 5 días para legalizar aprehensiones, formular cargos y fijar medidas cautelares.

Tres acuerdos de pena.

Se manejan casos de blanqueo de capitales y tráfico internacional de drogas.