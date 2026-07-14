CSS avanza con el pago de turnos y vigencias expiradas a médicos internos y residentes

La directora ejecutiva nacional de Recursos Humanos de la Caja de Seguro Social (CSS), Rosilda Robinson, informó sobre los avances en el pago de sobresueldos y vigencias expiradas destinados a los médicos internos y residentes de la institución.

Durante su intervención en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, Robinson detalló que la CSS cumple ya dos semanas consecutivas desembolsando los salarios adeudados en concepto de vigencias expiradas.

La funcionaria anunció que en el transcurso de esta semana se procederá con la cancelación de los turnos correspondientes a los años 2022, 2023, 2024, 2025 e incluso los del primer trimestre de 2026. Robinson aclaró que estos montos corresponden a pasivos financieros acumulados por la administración anterior.

Asimismo, destacó que desde mayo del año pasado se han mantenido mesas de trabajo junto a la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri) para identificar y resolver los "nudos críticos" en los procesos administrativos. En ese sentido, recordó que el año pasado ya se habían desembolsado 1.6 millones de dólares para cancelar deudas heredadas.

Robinson resaltó el impacto formativo de la CSS, señalando que, junto al Ministerio de Salud (Minsa), la entidad opera bajo un modelo de hospitales docentes.

Terminamos de formar a los médicos que culminan su carrera universitaria de seis años. Luego, realizan dos años de internado: uno en la capital y otro en el interior del país. Además, somos formadores de los médicos residentes en su transición de la medicina general a la especialización", explicó.

Por último, la directora precisó que, si bien el departamento a su cargo gestiona exclusivamente la ejecución de los pagos, la fluidez del proceso depende directamente de la entrega oportuna de los reportes de asistencia. Robinson recordó que, dado que estos profesionales no utilizan un sistema de marcación digital para los turnos, es indispensable la entrega física de las listas firmadas para validar los desembolsos.