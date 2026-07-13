Comienzan a pagar deudas a médicos internos y residentes

Las instituciones de salud pública se pusieron en acción para pagar deudas atrasadas al personal médico por turnos laborados que, en algunos casos, venían de 2022.

Por una parte, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que, desde este lunes y durante los próximos días, está haciendo efectivo el pago de $1,264,830.00 correspondiente a turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes.

Los pagos comprenden obligaciones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales anteceden a la actual administración y permanecieron pendientes debido a la ausencia, entrega tardía o falta de validación de la documentación necesaria para completar su trámite.

"Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de $1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022, lo que ha obligado a reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para cumplir obligaciones que debieron tramitarse en su momento", advirtió Dino Mon Vásquez, director general de la CSS.

Minsa

Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que en agosto y septiembre pagará lo adeudado a médicos internos y residentes correspondiente a bonificaciones y sobresueldos por laborar en áreas de difícil acceso.

Luego de una reunión sostenida con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos, se acordó que el próximo 15 de agosto se efectuará el pago de las sumas adeudadas a médicos internos, incluyendo los sobresueldos correspondientes a 40% por laborar en áreas apartadas.

El ministro Fernando Boyd Galindo ilustró que estas obligaciones corresponden a deudas acumuladas desde administraciones anteriores y que se ha venido desarrollando un plan para atenderlas de manera responsable y progresiva.'

4

años de deuda tiene la Caja de Seguro Social con médicos residentes e internos. 15

de agosto es la fecha acordada entre médicos y el Minsa para iniciar los pagos adeudados.

Se mantiene una mesa técnica para verificar, caso por caso, los turnos pendientes de pago.