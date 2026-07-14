Actitud personal y política de Estado: claves de la "nueva longevidad" según un experto

La "nueva longevidad" es una actitud personal para vivir más, y sobre todo, vivir mejor, y habría de ser una política de Estado que movilice recursos públicos y también a empresas para el "bienestar" de las personas mayores. Así lo sostiene el médico y profesor argentino Diego Bernardini, uno de los principales expertos internacionales en la materia.

¿Qué es exactamente la nueva longevidad? Responde el experto y divulgador en una entrevista a EFE Salud que "es vivir mejor, vivir incluidos, vivir partícipes, entendiendo que las personas mayores tienen derechos, votan, son consumidores, son cuidadores y, como todos y cada uno de nosotros, tienen un halo mágico que se llama dignidad, lo que no se tiene que vulnerar por el solo hecho de cumplir años".

Punto de partida: la actitud

La nueva longevidad nace en la actitud, en querer "disfrutar de cada día", pero no basta, apunta. Se trata de convencerse de que hay que moverse más, cuidar la dieta mejor y socializar.

Esto último es importante: La gran diferencia es tener esos vínculos con los cuales compartir tus alegrías, tus tristezas, tus angustias… O sea: vínculos profundos". O sea: amigos/as.

Bernardini profundiza: En un momento donde justamente empiezas a tener más tiempo, más libertad de acción y, de alguna manera, la posibilidad de ser selectivo", se trata de "encontrar un proyecto que dé sentido a la vida”. En otras palabras: De nada sirve decir 'vamos a vivir 100 años' si no sabes qué hacer.

La política de la nueva longevidad

La nueva longevidad no abarca solamente el ámbito personal. Es más amplio.

Este médico graduado en la Universidad de Buenos Aires asegura que si las autoridades saben cuántas personas mayores hay, dónde viven, qué consumen, ¿por qué no las conocen? "Para tratar a personas mayores hay que conocerlas, porque uno de los riesgos que estamos viviendo con toda esta explosión de la longevidad es que se está romantizando un momento de la vida que es muy difícil".

En palabras de Bernardini, la política debe poner el acento en el "bienestar" (lo dice así, separado).

Dado que la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo, en este momento, viven alrededor de más de 1.000 millones de personas con más de 60 años, la gestión del "bienestar" de las personas mayores es un reto mayúsculo.

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¿Cómo construirla? Bernardini plantea tres columnas maestras: por un lado, atajar la desigualdad derivada del "código postal", del lugar en el que vive; por otro, mediante una "pedagogía de la longevidad" que haga entender a las generaciones más jóvenes que este "no es un tema de viejos ni de personas mayores"; y por último, priorizando la perspectiva de género.

El consultor urge, además, a "empezar a trabajar otro tipo de conversación" basada en "empleabilidad, talento senior y jubilación", y "empezar a hablar de muerte médicamente asistida", puntualiza.

Sobre la jubilación

Según afirma Bernardini, "el sector corporativo no está tratando bien a sus colaboradores".

"Que yo te dé una charlita 6 meses antes sobre cómo vivir la jubilación y el día que vos te jubiles, te hago una cena, te aplaudimos, te escuchamos y te damos con suerte un reloj, no significa tratarlo bien", denuncia.

Por ello, el consultor para empresas y organismos internacionales reclama que la jubilación sea un derecho, no una obligación, y retiros transitorios, más lentos.