Firma

Me comentan que después de que el Loco tiró al agua a un prominente banquero, al susodicho casi se le sube la presión de la rabia. La cosa es que esa firma no la puede negar. ¡Está bien clarita!

Aguas

Parece que a los chinos lo que menos les interesa es calmar las aguas con Panamá. Siguen insistiendo en que los buques panameños han estado involucrados en múltiples accidentes en su territorio. ¡Qué va!

Refuerzo

La chinita del West se sumó a la bancada de los neonatos, en un movimiento que no sorprende. Sin embargo, un vidajena dice que no todos fueron a darle la bienvenida o al menos no posaron para la foto.

Manos

Un metiche le aconseja a Juan Cantina no andar metiendo las manos en el fuego por nadie, debido a que fue el primero en salir a aplaudir el fichaje de la chinita del West. Cuidado le sale como la zarzamora.

Navieros

El acercamiento con los nipones sigue fortaleciéndose ahora con la visita de la Asociación de Navieros, quienes manifestaron su interés en reforzar la cooperación en el sector marítimo. ¡Más bien!

Comisión

Dicen que por los lares del palacio Bolívar, la Comisión calificadora sesionó sin el representante del CONADIP, el mes pasado. Y que todo lo decidido ese día sería nulo. ¿Sesión nula, concurso nulo? ¡Mira tú!