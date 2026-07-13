El panameño Iván Herrera está listo para el juego de Estrellas

Panamá estará pendiente del pelotero Iván Herrera y su actuación en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026, que se realizará en el Citizens Bank Park de la ciudad de Filadelfia a las 7:00 p.m., hora panameña.

Con su presencia en la planilla de la Liga Nacional, Herrera pone fin a una sequía de representación panameña en el "All-Star Game" que se extendía desde 2013 cuando estuvo presente el entonces cerrador Mariano Rivera de los Yanquis de Nueva York.

Herrera, que juega de receptor, pero también lo hace como bateador designado, fue llamado por la organización de las Grandes Ligas, como el reemplazo del japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, en el 'roster' de la Liga Nacional.

Oriundo de Panamá Oeste, Iván Herrera de 26 años, en la actual temporada pega hasta el momento para un promedio de .249, además de 11 cuadrangulares y 40 carreras impulsadas, con 60 carrera anotadas.

Además, ha estado presente hasta el momento en todos los partidos de las los Cardenales, es decir ha jugado los 95 partidos de la novena de San Luis.

Su producción también se refleja en un OPS de 771, mientras que su porcentaje de embasarse (OBP) es de .381.

Herrera es el octavo jugador panameño convocado al Juego de las Estrellas, evento que marca la mitad de la temporada de las Grandes Ligas.'

249

es el promedio de bateo de Iván Herrera en la actual temporada. 11

los cuadrangulares que lleva Herrera en la campaña 2026.

Rod Carew fue el primer panameño en un All Star Game, luego de ser seleccionado en 1967, año en el que terminó siendo escogido como el Novato del Año de la Liga Americana.

En total, Carew fue convocado para 18 Juegos de Estrellas en su carrera, de los cuales vio acción en 15 de ellos. Acumuló un promedio de .244 (10 en 41) anotó 8 carreras, empujó dos, y conectó dos triples en el juego del año 1978, el cual es un récord hasta la fecha.

Además de Carew, Mariano Rivera estuvo en (13), Manny Sanguillén (3), Ben Oglivey (3), Carlos Lee (3), Roberto Kelly (2), Carlos Ruíz (1) y ahora Iván Herrera (1) defenderá los colores patrios.