Dictan detención provisional a una menor de edad por el homicidio de un empresario en David

La medida cautelar de detención provisional fue aplicada por un Juzgado de Menores contra una adolescente, debido a su presunta vinculación con los delitos de homicidio y robo en grado de tentativa en perjuicio del empresario Gladimir Caballero Castillo, de 40 años, en un hecho ocurrido el 22 de junio de 2023.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía Regional de Chiriquí fundamentó su petición en diversos elementos de convicción recabados en conjunto con la Policía Nacional.

Esto permitió que el Juzgado de Menores admitiera la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y estableciera la medida cautelar más severa de la legislación penal juvenil.

Los hechos investigados ocurrieron en la comunidad de San Mateo, en el corregimiento de David Sur, provincia de Chiriquí.

Según los informes del caso, la víctima se encontraba en un bar en compañía de una mujer identificada como Julieth Angulo, quien aparentemente sirvió de "señuelo" para que el empresario saliera del local comercial sin sospechar que afuera lo estaba esperando un gatillero para dispararle.

Caballero intentó huir corriendo del sitio, pero de todas formas fue alcanzado por una bala en la espalda.

Tras el ataque armado, el ciudadano fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de David, en donde los médicos determinaron que falleció a eso de las 5:00 a.m. de ese mismo 22 de junio de 2023.

Por este mismo suceso, Angulo y un sujeto identificado como Samuel Montes fueron aprehendidos previamente y, en abril de 2025, resultaron imputados por los delitos de homicidio y robo en grado de tentativa.

A la mujer la imputación se la hicieron en calidad de cómplice primaria, mientras que al hombre se le procesó como autor material.

Con la reciente vinculación de esta menor de edad, ya suman tres las personas de manera oficial sindicadas por este crimen que conmocionó a la provincia chiricana.