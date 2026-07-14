Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Francia y España: sigue el partido minuto y minuto Publicado 2026/07/14 09:45:00 Noticias Relacionadas 1 Francia y España se juegan el boleto a la final 2 Thomas Christiansen seguirá al frente del seleccionado de Panamá 3 Argentina ya palpita la semifinal ante Inglaterra con canciones contra su histórico rival 4 Mbappé, frente a España y la frustración 5 Celeste Amarilla recupera su red social para recordarle al mundo que la víctima de Mbappé es ella 6 Inglaterra-Argentina, nunca solo un partido Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.