Presenta anteproyecto para penalizar con cárcel la venta de lotería clandestina

La venta clandestina de billetes, chances y otras modalidades de lotería podría dejar de ser una simple falta administrativa y convertirse en un delito penal, si prospera un anteproyecto de ley presentado por el diputado independiente Roberto Zúñiga ante la Asamblea Nacional.

La iniciativa plantea endurecer las sanciones contra quienes comercialicen lotería de forma ilegal, con el propósito de frenar una actividad que, según la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), provoca pérdidas superiores a B/.200 millones al año, recursos que dejan de destinarse a programas sociales. Solo durante 2025, la institución transfirió B/.95.8 millones al Tesoro Nacional para financiar estas iniciativas.

De acuerdo con Zúñiga, la venta clandestina no solo representa una violación a la ley, sino que también afecta los ingresos del Estado y de miles de familias que dependen de este sistema. Por ello, el anteproyecto busca cerrar el vacío legal existente y fortalecer la capacidad de las autoridades para perseguir estas redes.

La propuesta establece que esta práctica pase a ser investigada por el Ministerio Público, otorgando al Estado mayores herramientas para sancionar una actividad que vulnera el monopolio estatal de la lotería y afecta el interés público.

Además, la iniciativa pretende proteger a los más de 10 mil billeteros autorizados en todo el país, quienes dependen de esta actividad como fuente de sustento y que enfrentan una competencia desleal por parte de vendedores que operan al margen de la ley.