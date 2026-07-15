Fin al paro en el Hospital Santo Tomás: Administrativos logran aumento escalonado de $120

El principal centro hospitalario del país se encamina a normalizar sus operaciones administrativas. Tras tres días consecutivos de protestas y paros escalonados, los trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás (HST) alcanzaron un acuerdo definitivo con el Patronato del hospital este miércoles 15 de julio de 2026, pactando un incremento salarial de 120 dólares mensuales que pone fin a las medidas de fuerza en las instalaciones médicas.

El presidente del Patronato, Julio Sandoval, confirmó la firma del convenio e indicó que las partes priorizaron el diálogo para evitar que la parálisis administrativa afectara de forma crítica la atención, citas y registros de los miles de pacientes que acuden diariamente al "Elefante Blanco".

Para no desestabilizar de forma inmediata las finanzas presupuestarias del hospital y garantizar la viabilidad del ajuste, el acuerdo establece que el incremento de $120 mensuales se aplicará bajo una modalidad de pago progresivo:

La primera fase será en el 2027 y se desembolsará la primera mitad del ajuste salarial acordado ($60 mensuales).

Mientras que en la segunda, que será en el 2028, se completará el resto del aumento ($60 mensuales adicionales) para consolidar los $120 pactados.

Este incremento salarial beneficiará de manera directa al 92% del personal administrativo de la institución y requerirá una inyección de recursos cercana a los 2 millones de dólares por parte de la administración del HST.

Próximo paso: Ratificación en asamblea general

A pesar de que el preacuerdo ya cuenta con el visto bueno del Patronato y los dirigentes gremiales, la dirigencia de los trabajadores administrativos ha convocado de forma urgente a una asamblea general extraordinaria en las próximas horas.

Durante esta sesión, se presentarán formalmente los términos del documento a las bases trabajadoras para someterlo a votación y declarar de manera oficial el levantamiento definitivo del paro de labores.