Muere Fantan Mojah, una de las voces más influyentes del 'reggae roots'

El cantante jamaicano Fantan Mojah, una de las figuras más reconocidas del reggae roots de las últimas dos décadas, falleció a los 49 años, según informaron medios caribeños este miércoles.

El artista murió en el Hospital Universitario de las Indias Occidentales (UHWI), en Kingston, tras sufrir complicaciones relacionadas con una afección cardíaca.

Nacido como Owen Lennox Moncrieffe, Fantan Mojah alcanzó notoriedad internacional a mediados de la década de 2000 gracias a un estilo que combinaba letras de inspiración rastafari, mensajes de esperanza y comentarios sociales. Su música lo convirtió en una de las voces más respetadas del reggae consciente.

Entre sus temas más conocidos figuran "Hail the King", "Rasta Got Soul", "Stronger", "Hungry" y "Nuh Build Great Man", canciones que consolidaron su carrera y le permitieron construir una sólida base de seguidores dentro y fuera de Jamaica.

De acuerdo con los reportes, el músico enfrentaba problemas de salud desde 2024, cuando fue hospitalizado por complicaciones cardíacas. Aunque posteriormente retomó sus presentaciones y preparaba nuevos compromisos internacionales, en los últimos días su estado se deterioró hasta provocar su fallecimiento.

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre artistas, productores y seguidores del reggae, quienes destacaron su aporte al género y el contenido positivo de sus composiciones. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y los homenajes a una carrera que dejó una huella en la música jamaicana contemporánea.

Con la partida de Fantan Mojah, el reggae pierde a uno de sus exponentes más influyentes de este siglo, un artista que utilizó su música para transmitir mensajes de fe, unidad y conciencia social, y cuya obra continúa siendo una referencia para nuevas generaciones de intérpretes y seguidores del género.