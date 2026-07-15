Los pobladores del distrito de Chame temen que se repita la crisis sufrida en el año 2024, cuando el río Chame registró uno de sus niveles históricos más bajos a causa de un intenso verano; situación que obligó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) a reducir drásticamente la producción de la planta potabilizadora.

La preocupación de los chameros aumenta debido al estado actual de la planta potabilizadora, la cual, por el deterioro y la antigüedad de sus equipos, hoy solo alcanza a producir 5 de los 7.13 millones de galones diarios (MGD) para los cuales fue construida originalmente.

En el distrito de Chame, la institución pública contaba hasta el año 2025 con un registro de 6,389 clientes, a los que se suma un número no precisado de familias cuya subsistencia depende directamente de acueductos locales que operan mediante pozos subterráneos.

Planes de contingencia y obras de infraestructura

Ante este panorama, el director provincial del IDAAN, Eduardo De Gracia, indicó que la institución ya ha planificado la construcción de una minirrepresa, infraestructura que permitirá represar un nivel óptimo de agua cruda para mantener funcionando de forma continua las bombas de la toma de captación.

Durante los meses de verano del 2024, la situación fue tan crítica que la planta potabilizadora de Chame debió operar con una sola bomba de succión. Esto obligó a reducir los horarios de distribución a seis y luego a cuatro horas diarias para permitir la recuperación del caudal del río Chame.

De Gracia admitió además que los equipos de esta instalación ya cumplieron su vida útil y algunos componentes mecánicos no funcionan al cien por ciento de su capacidad. No obstante, aclaró que la planta ya está formalmente incluida en el Programa de Rehabilitación de este tipo de infraestructuras a nivel nacional.

Debido a estas condiciones precarias, desde el pasado mes de enero el IDAAN ha tenido que intervenir de urgencia la planta en diversas ocasiones, motivado principalmente por fallas recurrentes en las bombas de captación y por la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento preventivo.

Finalmente, el funcionario provincial añadió que actualmente la entidad se encuentra en la fase técnica de perfeccionamiento del contrato, un paso administrativo indispensable para proceder formalmente con la apertura del proceso de licitación pública de las obras de mejora.

Balance Técnico de la Planta Potabilizadora