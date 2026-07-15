Codependencia emocional: ¿A qué señales debes prestarle atención?

La codependencia emocional en las parejas es un trastorno relacional y conductual caracterizado por una dedicación obsesiva, desproporcionada y unidireccional al cuidado, bienestar y aprobación de la otra persona, relegando a un segundo plano las propias necesidades físicas y emocionales. A diferencia de una relación basada en el apoyo mutuo, la codependencia se fundamenta en un desequilibrio de poder donde uno de los miembros asume el rol de "salvador" o "cuidador" extremo, mientras que el otro adopta una posición de dependencia o vulnerabilidad crónica. Esta dinámica nociva no solo erosiona la autoestima de ambos participantes, sino que perpetúa ciclos de ansiedad, control y frustración que impiden el desarrollo de un vínculo afectivo maduro y saludable.

El desarrollo de patrones codependientes en la etapa adulta rara vez surge de forma espontánea; por lo general, es el resultado de vivencias de la infancia y esquemas de apego disfuncionales:

- Dinámicas familiares disfuncionales: Haber crecido en hogares con presencia de adicciones, maltrato físico o emocional, o donde los roles parentales estaban invertidos (parentificación), obliga al niño a priorizar las necesidades de los adultos para asegurar su propia supervivencia afectiva.

- Baja autoestima y falta de autovaloración: La creencia arraigada de no ser "suficiente" o merecedor de afecto genuino empuja al individuo a buscar su valor de forma externa, condicionando su bienestar a la utilidad que representa para su pareja.

- Estilo de apego ansioso o inseguro: El miedo patológico al abandono y al rechazo activa mecanismos de hipervigilancia y conductas complacientes extremas para evitar, a toda costa, la distancia emocional o la ruptura de la relación.

- Necesidad obsesiva de control: El codependiente suele disfrazar su necesidad de control bajo la apariencia de "ayuda" o "protección". Al asumir la responsabilidad de resolver los problemas ajenos, experimenta una falsa sensación de seguridad y dominio sobre el entorno relacional.

Superar la codependencia emocional requiere un proceso terapéutico estructurado y profundo que permita al paciente reconfigurar su manera de vincularse afectivamente.

La Asociación Panameña de Psicología (APP), a través de sus publicaciones de divulgación sobre salud mental y dinámicas de pareja, enfatiza que la codependencia es un problema de salud pública silencioso que afecta la productividad y el bienestar familiar en el país. Los psicólogos clínicos del gremio señalan que muchas personas acuden a consulta por síntomas de depresión o ansiedad sin percatarse de que la verdadera raíz del sufrimiento es su dinámica relacional.

De acuerdo con los análisis clínicos compartidos por profesionales, la intervención temprana evita que estas conductas escalen a escenarios de violencia psicológica o física.

"La codependencia emocional no es una muestra de amor puro, sino una adicción relacional donde la persona anula su propia identidad para fusionarse con el otro. En Panamá, la normalización cultural del autosacrificio dentro del hogar dificulta que los pacientes identifiquen que están en una relación codependiente, por lo que el primer paso del tratamiento es siempre la psicoeducación y la reconstrucción de la individualidad de la persona", explicaron.

Los especialistas destacan que aprender a decir "no" y asimilar que no somos responsables de la felicidad o las decisiones de la pareja son los hitos terapéuticos más desafiantes, pero indispensables, para romper el ciclo de la codependencia de forma definitiva.