Aitana pide que Rosalía actúe en la final del Mundial en la que jugará España

La cantante Aitana ha pedido en las últimas horas a través de su perfil en la red X que Rosalía se una a los artistas que actuarán en la gran final del Mundial de fútbol que tendrá lugar este domingo y en el que España se enfrentará a Inglaterra o Argentina.

«Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representandoooooooo (a España)», ha escrito la artista catalana en su mensaje, que ha acompañado del símbolo de la bandera española.

Está previsto que la final acoja actuaciones de figuras como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber en el espectáculo que tendrá lugar en el descanso entre las dos partes del partido, con una duración de 11 minutos.