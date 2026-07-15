Director de la AAUD defiende recolección de basura en San Miguelito ante ola de quejas de residentes

Ante las constantes quejas de los residentes del distrito de San Miguelito por la acumulación de desechos, el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, salió al paso de las críticas durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.

El funcionario aseguró que la institución mantiene activos los operativos diarios, aunque admitió que enfrentan un importante déficit de personal que ha afectado la logística de recolección.

Moreno reveló que la operación en San Miguelito sufre actualmente un "hueco" crítico debido a la suspensión de un plan de apoyo que aportaba más de 120 trabajadores temporales destinados a la recolección de basura en el distrito.

A pesar de esta baja, el director de la AAUD enfatizó que el equipo técnico y operativo sigue en las calles. Detalló que actualmente se mantiene desplegada una flota de 21 camiones compactadores, 37 retroexcavadoras (o retornadoras) y cinco vehículos guía.

Según el funcionario, estas unidades operan en jornadas continuas que inician a las 6:00 a.m. y se extienden hasta pasadas las 8:00 p.m.

"Nosotros salimos a diario y nos encontramos muchas situaciones... estamos haciendo movimientos logísticos e internos para ver cómo corregimos (la falta de personal)", sostuvo Moreno.

Residentes de diversas zonas de San Miguelito denuncian que los camiones recolectores pasan cada vez con menos frecuencia y que, en algunos sectores, llevan hasta 20 días sin ver una sola unidad.

Al ser cuestionado sobre este desfase, Moreno señaló que, a su juicio, algunos ciudadanos "exageran un poquito". El director relató un caso reciente en el que un ciudadano denunció semanas de inactividad; no obstante, el sistema de rastreo satelital (GPS) demostró que el camión recolector había pasado por la calle reportada tres veces durante esa misma semana.

De acuerdo con el funcionario, el problema radica en el horario: la AAUD pasa a primeras horas de la mañana cuando la población aún descansa o prepara su jornada, y los desechos son sacados a la vía pública minutos después de que las unidades de limpieza han abandonado el área.

Para la AAUD, la acumulación de basura en los denominados "puntos críticos" no responde únicamente a la capacidad logística, sino a una falta de cooperación comunitaria.

Moreno denunció que muchos de estos puntos son limpiados a profundidad durante la noche, pero a las 5:30 a.m. ya se encuentran saturados y vandalizados, con cientos de bolsas acumuladas fuera de los contenedores.

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"Si no existe una conciencia ciudadana que nos quiera apoyar, no lo vamos a lograr", sentenció, insistiendo en la necesidad de que los residentes conozcan y respeten los horarios establecidos de recolección.