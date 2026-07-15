La inflación en Panamá cae un 0,3 % en junio impulsada por la baja de combustibles

AqLa inflación en Panamá registró una variación nacional del -0,3 % en junio, en relación con el mes anterior, con lo que regresó al terreno negativo que mantuvo durante buena parte de 2025, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

En su informe mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ente estadístico precisó que este indicador también se situó en un -0,3 % en la provincia de Panamá, donde está la capital, y en el resto urbano del país.

Panamá cerró 2025 con una inflación interanual de -0,1 %, y el último mes que registró una variación negativa del IPC, antes de junio pasado, fue en octubre de 2025 (-0,02 %), de acuerdo con los datos del Inec.

La inflación del -0,3 % de junio fue el resultado del retroceso del IPC en los segmentos de transporte (-1,5 %); Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6 %); vivienda, agua, electricidad y gas (-0,4 %), y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (-0,2 %).

La caída de los precios en el segmento de transporte se apalancó en las categorías de "combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal" con el -4,2 % debido al "descenso en el precio de diésel y gasolina"; y "transporte de pasajeros por aire, nacional e internacional" en -3,8 %.

Por otra parte, las divisiones que reflejaron crecimiento en los precios fueron seguros y servicios financieros en 1,4 %; información y comunicación (0,2 %); y prendas de vestir y calzado; y salud, ambas en 0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró en 2025 en -0,1 %, mientras que en 2024 lo hizo en 0,7 %, en 2023 en 1,5 % y en 2022 en 2,1 %.