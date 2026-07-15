El momento de invertir en Panamá es ahora, no después, señaló Mulino en México

Ante un foro exclusivo que reunió a 23 altos ejecutivos de corporaciones mexicanas y gremios clave, el mandatario panameño José Raúl Mulino declaró el inicio del "mayor ciclo de inversión en un siglo" en el istmo, presentando una propuesta concreta de integración logística regional: “Fabriquen en México, distribuyan desde Panamá”.

La jornada empresarial consolidó la agenda económica de la delegación panameña en el país azteca en este 2026, la cual inició con una audiencia privada con el magnate Carlos Slim y tuvo como eje central la reunión de Estado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, Mulino expuso los sólidos indicadores macroeconómicos de Panamá, destacando un crecimiento económico superior al 4%, finanzas públicas ordenadas y el inicio formal del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La propuesta de valor para los inversionistas mexicanos se apoya en una doble vía de financiamiento público y privado que suma más de 38,500 millones de dólares:

Una cartera de proyectos estatales que alcanza los 30,000 millones de dólares, donde resalta la planificación técnica del ambicioso tren de alta velocidad Panamá-David, diseñado para conectar el país hasta la frontera con Costa Rica, además de nuevas carreteras, puertos y hospitales de primer nivel.

Un plan de expansión hídrica y desarrollo logístico por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estimado en 8,500 millones de dólares.

El foro reunió a tomadores de decisiones de sectores estratégicos como el desarrollo de infraestructura, transporte público, agroparques, ciberseguridad y turismo.

Sede regional: El atractivo del régimen SEM

El presidente panameño instó a las corporaciones mexicanas que ya poseen operaciones en Centroamérica y Sudamérica a trasladar sus centros de mando a territorio istmeño, aprovechando el marco fiscal y operativo de la ley de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

"Tenemos el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales. Hoy día ya existen 192 multinacionales operando bajo este esquema, que ofrece incentivos concretos. Empresas como CEMEX operan su sede caribeña desde Panamá desde 2009, y el año pasado se sumó Grupo Pochteca. Los estamos esperando", dijo Mulino en México.

Panamá ofrece a los inversionistas acceso directo a 180 rutas marítimas conectadas por el Canal de Panamá, un movimiento portuario anual cercano a los 10 millones de TEUs (unidad de medida de contenedores de 20 pies) con acceso a 150 puertos globales, 23 acuerdos comerciales con cobertura en 65 naciones y el centro bancario internacional más consolidado de la región.

La delegación oficial de Panamá que respaldó este acercamiento estuvo integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez; y la secretaria de Asuntos Económicos, Kristelle Getzler.