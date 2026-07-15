La paradoja de Panamá: la economía crece en el papel, pero la crisis laboral y la venta de viviendas se estancan

En el papel, la economía de Panamá muestra cifras de crecimiento, pero en las calles la realidad es muy distinta: el desempleo no baja al ritmo deseado y la venta de viviendas ha sufrido una estrepitosa caída del 40%. Para Rolando Gordon, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, este escenario responde a una profunda contradicción en la política económica del país, la cual prioriza sectores de tránsito global en lugar de apoyar a las actividades que realmente generan puestos de trabajo para la población.

Una de las principales contradicciones que explica Gordon es que Panamá está creciendo en sectores de comercio internacional que, por su naturaleza, no tienen la capacidad de masificar el empleo local.

"Si Panamá crece en el comercio internacional en el caso que aumente la logística, aumente el paso de barcos por el canal, o hay movimientos en el ferrocarril, el problema es que eso da un crecimiento económico, pero no nos genera empleos porque son sectores que primero miran y su trabajo es hacia afuera", explica el decano en Kw Continente.

Gordon cita como ejemplo que la reciente guerra en el estrecho de Ormuz obligó a muchos barcos a pasar por el Canal de Panamá, lo que generó mayores ingresos para la vía interoceánica, pero no nuevas plazas de trabajo.

"El Canal de Panamá no está en capacidad de crear más de los 10 mil empleos que tienen por más barco que pasen, lo mismo el ferrocarril y así muchos sectores", advierte.

Los tres motores que el Estado debe apoyar

Para solucionar la crisis laboral —donde programas estatales como Panamá pa' ti (de 80,000 empleos) resultan insuficientes—, Gordon sostiene que el plan de gobierno debe dirigirse con fuerza hacia los sectores que de verdad mueven la mano de obra del país: la construcción, la agricultura y la industria.

La parálisis en la venta de viviendas se debe, en gran parte, a decisiones de política económica que han ahuyentado a los compradores:

Aunque se modificó la ley de intereses preferenciales, se eliminó el bono de 10 mil dólares que beneficiaba directamente a las familias de bajos ingresos.

Nuevos impuestos: Se aplicó un 2% del ITBMS a las casas nuevas, afectando a las personas que buscan adquirir un hogar.

Agricultura: El freno a la importación y el impulso al campo

El decano señala que el país tiene un enorme potencial de generación de empleo en el campo si se decide apoyar al productor local en lugar de mirar hacia el extranjero.

Cifras de importación: Panamá está importando actualmente 1,500 millones de dólares en alimentos, cuando gran parte de estos podrían producirse en territorio nacional.

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El sector agrícola requiere ayuda urgente para enfrentar problemas críticos como la sequía y el alto costo de los insumos.

Apoyo a la Micro y Pequeña Industria

Gordón enfatiza que el verdadero motor del empleo en Panamá no son las grandes corporaciones, sino los pequeños negocios.

Señaló que más del 83% del empleo en Panamá lo generan empresas que tienen 10 o menos trabajadores.

Considera que si no se crean estrategias de apoyo para que estas pequeñas empresas crezcan a mayor velocidad, la tasa de desempleo no bajará.

Una advertencia de cara al futuro

El decano de Economía lamenta que el actual gobierno se enfocara inicialmente de forma casi exclusiva en "poner las finanzas al día", perdiendo de vista que el problema principal desde el primer día era el desempleo.

Ironizó que se sigue hablando de que es un gobierno de empresa privada, pero "no le vemos ese dinamismo a la empresa privada por generar empleos y por otra parte de la inversión extranjera tampoco llega".

Gordon advierte que será sumamente difícil que el gobierno termine su gestión con una tasa de desempleo menor al 9%, a menos que haya un cambio de rumbo. El economista concluye que lo ideal es que el Estado se siente con la empresa privada para activar de forma real los empleos en los sectores productivos clave.