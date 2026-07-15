Post Malone se une a Tom Cruise en la ceremonia de clausura del Mundial en Nueva York

El cantante estadounidense Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura del Mundial durante la final que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, sumándose así a celebridades como Tom Cruise o Robbie Williams.



Post Malone, cantante y compositor nacido en el estado de Nueva York, es la última figura en sumarse a la ceremonia de clausura del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos que se celebrará el domingo, según anunció la FIFA en un comunicado este miércoles.



Otras celebridades del mundo de la música y el entretenimiento confirmadas para la ceremonia son el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el 'streamer' IShowSpeed.



La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, será la encargada de interpretar una versión "especial" del himno nacional de Estados Unidos.



Hasta ahora, el himno ha sonado en todos los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, aunque alrededor de una hora antes de los partidos, a diferencia de los instantes previos de los encuentros en el deporte estadounidense.



La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 13:30 hora local (17:30 GMT), 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 horal local (19:00 GMT).



El espectáculo, que servirá para cerrar el Mundial, estará producido en colaboración con la empresa italiana de administración de eventos Balich Wonder Studio y, aunque la FIFA no ha concretado cómo será, destacó en el comunicado "la pasión, la emoción y el carácter global" del torneo.



A principio del torneo, la ceremonia de apertura agrupó en México nombres como Shakira, los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, Tyla y los grupos Maná y Los Ángeles Azules.



En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la sensación coreana LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.



La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.



El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.