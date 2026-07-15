Diputados y el embajador de EE. UU. abordan seguridad e infraestructura en Panamá

La presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, Shirley Castañeda, encabezó una reunión de alto nivel con el embajador de los Estados Unidos en el país, Kevin Marino Cabrera, en este 2026. El encuentro bilateral tuvo como objetivo principal repasar la agenda común en materia de seguridad regional, financiamiento de obras de infraestructura crítica y el fomento de las exportaciones agropecuarias hacia el mercado norteamericano.

En la mesa de trabajo también participaron figuras clave del legislativo, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea y presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria, Manuel Cohen Salerno, y el diputado Roberto Zúñiga, junto a otros parlamentarios que integran la comisión de enlace con el país norteamericano.

Durante el intercambio de opiniones, las autoridades de ambos países pasaron revista a los programas de asistencia vigentes y delinearon nuevas iniciativas legislativas para agilizar el impacto de la ayuda estadounidense en el territorio panameño:

El sector ganadero en la mira legislativa

Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la búsqueda de mecanismos para fortalecer las exportaciones de productos cárnicos panameños. El sector ganadero local ha venido solicitando el apoyo estatal para superar las barreras no arancelarias y agilizar las certificaciones sanitarias que exige el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En ese sentido, Castañeda y los miembros del Grupo de Amistad Interparlamentaria se comprometieron a dar prioridad a las propuestas de ley que robustezcan el marco regulatorio zoosanitario de Panamá, garantizando que el producto nacional cumpla con los más altos estándares internacionales para ingresar competitivamente al mercado estadounidense.

Este acercamiento forma parte de una estrategia de diplomacia legislativa que busca dar continuidad a la histórica alianza estratégica entre Panamá y Washington. Ambos países comparten la visión de mantener un flujo comercial dinámico y blindar la seguridad del istmo como un punto neurálgico del tránsito logístico global.