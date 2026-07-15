Gobierno declara sesión permanente para monitorear los efectos del Fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional de Panamá ha activado de manera oficial sus protocolos de emergencia climática para mitigar los impactos del Fenómeno de El Niño en el territorio nacional. Bajo instrucciones del presidente José Raúl Mulino, la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (CIAN) se declaró en sesión permanente, estableciendo un centro de monitoreo y coordinación entre los principales ministerios y estamentos de seguridad del Estado.

La primera sesión de trabajo, liderada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sirvió para definir los roles operativos de cada institución y estructurar la hoja de ruta que guiará la asistencia estatal en las zonas más vulnerables de la geografía panameña durante las próximas semanas.

Un fenómeno de largo aliento: Pronóstico de 12 meses

La directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, ofreció un panorama técnico detallado sobre el comportamiento atípico que registrará el clima en el istmo.

De acuerdo con los modelos científicos del IMHPA, el evento meteorológico presenta una proyección de duración prolongada y una distribución de lluvias sumamente asimétrica entre ambas vertientes del país:

Se ha declarado la presencia de El Niño hasta mayo del próximo año (2027), completando un ciclo estimado de 12 meses.

Los análisis meteorológicos indican que la máxima intensidad del fenómeno se registrará en el mes de octubre de 2026. Posteriormente, su fuerza disminuirá de manera progresiva hacia el verano.

A diferencia de los patrones tradicionales, se reporta un incremento en la intensidad de las lluvias en la costa norte, lo que eleva el riesgo de crecidas repentinas de ríos.

Se registra una marcada y preocupante disminución de las precipitaciones a lo largo de todo el litoral sur, lo que podría golpear directamente al sector agropecuario y al abastecimiento de agua.

Sinaproc advierte sobre inundaciones en el norte y deslizamientos

Ante el escenario de contrastes climáticos, el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, enfatizó que la prevención ciudadana y la preparación familiar son las mejores herramientas para evitar tragedias.

Según detalló la ministra Montalvo, la creación de la CIAN mediante decreto de gabinete busca evitar la improvisación gubernamental. El objetivo principal de la sesión permanente es adelantarse a los efectos adversos sobre el consumo de agua potable, la generación de energía eléctrica, la actividad canalera y la seguridad alimentaria en el arco seco del país.